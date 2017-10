Po boji s rakovinou tlustého střeva zemřel původní kytarista MARILYNA MANSONA Daisy Berkowitz

V neděli 22. října zemřel ve věku 49 let kytarista Scott Putesky, známý pod pseudonymem Daisy Berkowitz. Zakládající člen kapely MARILYNA MANSONA po dlouholetém boji podlehl rakovině tlustého střeva.

Marilyn Manson, kytarista Daisy Berkowitz a basák Olivia Newton Bundy v roce 1989 založili kapelu jménem MARILYN MANSON & THE SPOOKY KIDS, přičemž později se název formace zkrátil jen na jméno jejího frontmana.

Berkowitz s kapelou působil na debutové desce „Portrait of an American Family“ z roku 1994 a na EP „Smells Like Childeren“, které následovalo o rok později. Z kapely odešel v roce 1996 během prací na albu „Antichrist Superstar“, protože se necítil doceněný za svou práci. Jeho pseudonym je stejně jako u ostatních původních členů sestavy MARILYNA MANSONA složeninou jmen masového vraha a populární postavy.

Scott Putesky and I made great music together. We had our differences over the years, but I will always remember the good times more. Everyone should listen to “Man That You Fear” in his honor. That was our favorite. Příspěvek sdílený Marilyn Manson (@marilynmanson), Říj 22, 2017 v 9:25 PDT

Putesky aka Berkowitz působil ještě v kapelách JACK OFF JILL a GODHEAD, dále také založil svou vlastní kapelu jménem THREE TON GATE.

Marilyn Manson se ke smrti bývalého spoluhráče vyjádřil na sociálních sítích následovně: „Scott Putesky a já jsme spolu vytvořili skvělou hudbu. Měli jsme v průběhu let nějaké neshody, ale vždy si budu více pamatovat ty šťastné vzpomínky na dobré časy. Každý by si měl poslechnout „Man That You Fear“ na počest jeho památce. To byla naše oblíbená píseň.“