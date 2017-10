Pochodeň SATYRICON hoří

Norští blackoví věrozvěsti Satyr a Frost nedávno odehráli mocný koncert v Praze k novému albu „Deep calleth upon deep“ a turné dále pokračuje. Podívejte se na klip „To Your Brethren In The Dark“, kde hlavním motivem je pochodeň v temnotě.

„‘To Your Brethren In The Dark‘ je rozhodně jedna z vlajkových lodí nové desky. Je to o emocích, naší povaze, duši, podzimu, zádumčivých a deštivých dnech, o těch, o které jsme přišli a o těch, které jsme ještě nepotkali. Lze říci, že je to pocta lidskému smutku a dramatu podstaty věcí, kterými se obklopujeme. Je to píseň pro temné věže minulosti a pro ty, které teprve vyrostou. Pošlete pochodeň vašim bratrům v temnotě,“ informuje nás o nově vydaném singlu Satyr.

Satyr se skví i na obálce aktuálního Sparku, koupíte v každé pořádné trafice.