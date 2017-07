Pod křídly velké Manty

Nebudeme přehánět, řekneme-li, že POSTCARDS FROM ARKHAM jsou na domácí scéně něčím, co jen tak nemá obdoby. Již od svého vzniku v roce 2012 se tento projekt, který sám sebe klasifikuje do sub-žánru atmosférického post-rocku, etabloval jakožto zcela svébytná entita stojící stranou hlavních proudů; entita, která staví na mnohovrstevné komplexnosti své hudby v kombinaci s lyrikou, jejíž inspirace vychází především z podivné fikce Howarda Philipse Lovecrafta.

Dohromady to vytváří natolik fascinující celek, že není překvapením neustále stoupající renomé této formace, které brzy opět o něco posílí, jelikož POSTCARDS FROM ARKHAM dokončují své třetí studiové album, jenž ponese název „MANTA“ a těšit se na něj můžete v první polovině srpna! Vezmeme-li to z tematického hlediska, debut „Oceanize“ byl víceméně ódou na klasického Lovecrafta, jelikož pracoval s motivy z kultovní povídky „Volání Cthulhu“. Jeho nástupce „ÆØN5“ se vydal jiným směrem, a to do snových krajin, které tvoří samostatnou podkategorii Lovecraftovy prózy, takzvaný „Snový cyklus“. Ozvěny obojího lze pak najít i na třetím albu, nicméně „MANTA“ ve svém jádru míří opět jinam, a to mimo naše pojetí světa, mimo takzvaný „úhelný prostor“, za kterým se rozprostírají netušené kosmické hlubiny, jejichž středem a průsečíkem je Azathoth, neuchopitelný chaos, který je ale zároveň zdrojem veškerenstva. Skrzevá podobenství o prastaré Mantě a kultu Orfického shromáždění, které se snaží dát formu Její kosmické písni, tedy nová deska POSTCARDS FROM ARKHAM staví na střípcích Lovecraftovské kosmologie, což se promítá i do celkového hudebního pojetí alba, které je temnější a syrovější než v případě obou předchůdců.

Pro úplnost ještě dodejme, že stejně jako u „ÆØN5“ i „MANTA“ není čistě jen o Lovecraftovi, ale nechává se inspirovat i jinde. Dokážete postřehnout kde?

Práce na albu jdou do finiše, což znamená, že již nyní se můžete ponořit do nové kapitoly POSTCARDS FROM ARKHAM, ať již prostřednictvím klipu k úvodní skladbě nové desky „The Kvlt Ov Dream“, nebo prostřednictvím čerstvě zveřejněného sampleru, který obsahuje úryvky všech skladeb alba. Závěrem též dodejme, že album „MANTA“ si můžete předobjednat na MetalGate e-shop. Velká Manta a Její kosmická píseň přichází v srpnu! Těšte se!