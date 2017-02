Pod pirátskou vlajkou

Pamatuji si to jako dnes. Brodíme se rosou, je 4:30 ráno, prázdniny roku 1987. S kamarádem Martinem Jonákem se v rodných Zlatých Horách vypravujeme k domu fanouška, jehož jméno si už bohužel nepamatuji, ale byl o dost starší než naše pubertální srdce. Vlastní totiž originální metalová LP. Před jeho odchodem do práce od něj vyškemráme k zapůjčení „Innocence Is No Excuse“ od SAXON a především „Gates to Purgatory“, legendární debut RUNNING WILD. Klepou se nám ruce, hoříme vzrušením. Nepopsatelný pocit. RUNNING WILD byli v letech osmdesátých v Československu naprosto kultovní kapelou. Pro mnohé fanoušky heavy metalu zásadnější než IRON MAIDEN. A jejich kult a hudební odkaz platí dodnes. Po pětadvaceti letech se vrací do země, kde jsou jejich fanoušci připravení k vylodění. S hlavní postavou kapely, kytaristou, zpěvákem a jednou z nejsvobodnějších duší na metalové scéně, Rock N Rolfem, jsme ve Sparku dělali rozhovory mnohokrát, ale tentokrát odpovídal především na otázky, které jsme mu ještě nikdy nekladli. Jeho otevřenost a vstřícnost byla základem k materiálu, v němž prozrazuje věci, které byly doposud ukryty v jeho pirátské truhle. Doufám, že nás na Masters of Rock čeká velký zážitek. Před vámi je číslo, které již voní jarem, a nenechte se zmást, „on nemá pouta“!

Karel Balčirák