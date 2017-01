Poslechněte si „Fast as a Shark“ naživo

Již příští pátek vydá německá mašina s americkým strojvedoucím ACCEPT živé DVD „Restles and Live“. Jako poslední ochutnávku nabízí „Fast as a Shark“, která bývá označována mnohými jako první thrashmetalová píseň historie.

„Fast as a Shark“ vyšla v roce 1982 na albu „Restless and Wild“ a dvojšlapka Stefana Kaufmanna vyhnala tehdejší pojetí rychlosti v rámci na další úroveň. Píseň je uvozená intrem částí nahrávky tradiční německé písně „Ein Heller und ein Batzen“, která sice vznikla v 19. století, ale během éry nacistického Německa byla populární pochodovou písní. To však chlapi tenkrát v roce 1982 netušili a dali ji na album jako vtip.

A nezapomeňte, ACCEPT přivezou svůj šlapající stroj 4. března do Prahy na společném turné se SABATON.