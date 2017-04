Nedělička, vegetíme. Pokud máte pohodovou náladu, podpořte ji ještě coverem „Carry On My Wayward Son“, který si od KANSAS vypůjčili ANTHRAX. Píseň vyšla na vinyl box setu k aktuálnímu albu „For All Kings“.

Porovnejte si s originálem a mrkněte, jak chytře ANTHRAX pozměnili artwork.