Power metalisté ALPHA TIGER si berou na mušku chytré telefony

Německá power metalová pětice ALPHA TIGER si položila otázku, jak by reagovali lidé na Divokém západě na nástup moderních technologií. Klip z westernového městečka doprovází řízný power metal nejlepší německé tradice. „Comatose“ pochází z desky „Alpha Tiger“.

„Zdá se to jenom mně, nebo se svět úplně zbláznil? V době, kdy chytré telefony dominují každodenní život, obávám se, že se tato otázka stane naléhavější a běžnější. My jsme se k tomuto problému postavili s nadhledem a sami sebe se zeptali, jak by reagovali lidé před sto lety. Píseň ‚Comatose‘ tvoří hudební most mezi naší třetí deskou ‚iDentity‘ a novým albem a odráží tradiční tvář alba,“ říká kytarista Peter Langforth.