Progresivisté v extrému NE OBLIVISCARIS nabízí nové album „Urn“ k poslechu

Australská sestava NE OBLIVISCARIS se vypracovala na pojem v rámci extrémní scény. Jejich instrumentální ekvilibristika snoubící se s agresivitou ale i jemností a velkomožností sonických ploch je příznačná. Poslouchejte „Urn“ a buďte dobří.

„Vždycky, když se vracíme do studia, jdeme tam se záměrem být svoji a zároveň se vzájemně hecovat k co nejlepším výkonům a posunovat své hranice. Naše nové album ‚Urn‘ se pak jeví jako kulminační bod všech těch let tvrdé práce a překonává naše předchozí dobyté mety,“ komentuje album frontman Tim Charles.