Progresivně metaloví SONS OF APOLLO jsou velkým příslibem do budoucna

Superskupina SONS OF APOLLO vznikla na popud klávesisty Dereka Sheriniana (ex-DREAM THEATER), kterému se zachtělo se opět spojit s Mikem Portnoyem a hrát progresivní metal. Jak se jim to daří čtěte v aktuálním čísle.

Kdy a jak přesně došlo ke vzniku SONS OF APOLLO a jakým způsobem ses dostal k projektu ty? S Mikem jsme spolu byli v DREAM THEATER několik let. Samozřejmě jsem chápal, že po tak dlouhé době chtěl změnu, vyzkoušet si různé nové věci a hrát s jinými lidmi. Snažil jsem se ho ke společné spolupráci přemlouvat přes pět let, protože mi to přišlo jako samozřejmý a logický krok kupředu. Sice jsme se v roce 2012 opět společně sešli v PSMS (pozn.: instrumentální projekt Portnoy Sheehan MacAlipin Sherinian), ale to byla instrumentální záležitost a Mike byl vždycky dost zaneprázdněný, zpravidla působil tak v pěti skupinách najednou, takže až teď se mi to konečně pořádně povedlo. Řekli jsme si, že to musíme zkusit, protože už jsme uvažovali o tom, že budeme mít vlastní progresivně-metalovou kapelu, a že právě nastal ten pravý čas na to, aby stvrdil své místo na trůnu žánru – progresivního metalu, na jehož vzniku se z velké části podílel. Já budu vždycky stát po jeho boku, abych se ujistil, že k tomu dojde.

Co vás vedlo k odkazu na řeckou, a vlastně i římskou mytologii? Máte k ní vy osobně nějaký vztah? Předpokládám, že Apollón, mezi výčtem mnoha svých povolání, je i jakožto hudebník tou pravou postavou… Jelikož jsem mimo jiné i řeckého původu, vždycky jsem se o řeckou mytologii zajímal, ale to nebylo tím hlavním důvodem. Důležitý pro nás byl význam Apollóna, který byl i bohem hudby, a Apollónovi synové nám připadalo jakožto odkaz na prapředka všech muzikantů světa jako dobrý název pro naši kapelu a její poselství.

SONS OF APOLLO se skládá z ostřílených hudebních veteránů, všichni jste si prošli mnoha kapelami. Čím je podle tebe SONS OF APOLLO unikátní? SONS OF APOLLO jsou kapelou, ostatní věci jsou pouze projekty. Plně věříme ve všechno, co jsme společně v této sestavě vytvořili, a věříme také v to, že je to zatím největší počin v naší kariéře.

