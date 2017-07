Proslulý bubeník Phil Rudd se vrátí zpět do Česka

Po velmi úspěšném květnovém turné oznamují pořadatelé, že se legendární bubeník a dlouholetý člen AC/DC Phil Rudd se svojí kapelou vrátí na další sérii koncertů, která proběhne na podzim jako pokračování jarního evropské turné. Tentokrát kromě pražského Lucerna Music Baru Phil Rudd se svojí hudbou zavítá i do Českých Budějovic, Plzně, Olomouce, Jablunkova a Teplic. České fanoušky potěší jeden z nejslavnějších bubeníků současnosti Phil Rudd se svojí kapelou během září a října, kdy zde bude v rámci podzimního turné s názvem PHIL RUDD BAND.

Deset květnových dnů křižoval Phil Rudd se svojí kapelou českou zemi i Slovensko. A podle všeho na něj fanoušci u nás udělali velký dojem: „Mám za sebou s AC/DC všechny možné velké stadióny a haly, ale tohle turné jsem chtěl od samého počátku pojmout jako návrat ke kořenům do doby, kdy jsem začínal. Dlouhá léta jsem nic tak skvělého nezažil. A musím s ohromným překvapením dodat, že z celé Evropy byla atmosféra na koncertech v Česku a na Slovensku snad nejvřelejší,” řekl po skončení tour jeden z vůbec nejslavnějších bubeníků v historii rockové hudby, a dodal: „Byl jsem až dojat, jak moc tu mají lidé rádi tvrdou muziku, kterou jsem hrál s AC/DC a ještě více jsem byl překvapený, jaký ohlas měla nejen tvorba této kapely, ale i naše současné pecky.”

„Jsme nadšeni, že jarní turné dopadlo v celé Evropě tak skvěle, přestože zpěvák Allan Badger bojoval skoro po celou dobu se zánětem hlasivek, což se trochu projevilo na délce programu,” říká za organizátory turné David Šindelář a dodává: „Podzimní turné Phila Rudda bude tentokrát minimálně sedmdesátiminutový koncertní set, kde Phil, myslím, fanoušky AC/DC velmi překvapí, a to včetně dvou speciálních hostů.“

Unikátní styl hry Phila Rudda na bicí je zdánlivě jednoduchý, ale zároveň zcela jedinečný a nenapodobitelný. Přes stylovou rozdílnost je Rudd nezřídka srovnáván s Ringo Starrem. Oba dva slavní bubeníci se také vzájemně vysoce respektují. Zcela čerstvý je také velký kompliment, který Philovi Ruddovi vysekl 10. května, shodou náhod přesně v den, kdy začalo české turné koncertem v pražském Lucerna Music Baru, v interview pro americké rádio 98 Rock v Baltimore Lars Ulrich, bubeník slavné Metalliky. Na hypotetickou otázku, koho by viděl rád v Metallice, kdyby měla měnit bubeníka, odpověděl jednoznačně: „Kdybych si mohl vybrat, koho bych chtěl slyšet za Hetfieldovýma riffama, byl by to Phil Rudd. Tím, jak to dává, co s rytmem umí dělat. On byl pravděpodobně mým největším vzorem, když jsme se odklonili od těch superprogresivních věcí k tomu, co je na albech Metallica a Load, když jsem do sebe vstřebal víc o tom, jak zahrát jednoduchý riffy, vhodný feeling, prostě jednoduchý a účelný groove… Phil Rudd stojí na vrcholu týhle pyramidy. Slyšet hrát Phila Rudda s Jamesem, to by musel bejt fakt nářez.”

Phil Rudd je považován za rock'n'rollovou modlu a zhmotnění klasického příběhu o mladém muzikantovi, který to dotáhl až na úplný vrchol světové hudební scény. Armáda skalních fanoušků skupiny včetně renomovaných hudebních novinářů dokonce zavedla tzv. “Rudd Factor”, tedy jakýsi hodnotící standard, který Phil Rudd svým stylem hry na bicí a přínosem do kapely AC/DC nastavil. Rudd bubnoval od 70. let v Melbourne v řadě různých kapel, včetně Buster Brown či Coloured Balls. Od roku 1975 patřil ke klasické sestavě AC/DC, v roce 1983 byl z kapely vyhozen. Vrátil se v roce 1994 a vydržel až do roku 2014. S AC/DC také ještě stihl nahrát jejich poslední album Rock Or Bust.

Kompletní rozpis turné zde: ST 27. 9. 2017 CZ / PLZEŇ / PALÁC ALFA ČT 28. 9. 2017 CZ / ČESKÉ BUDĚJOVICE / KD GERBERA PÁ 29. 9. 2017 CZ/ OLOMOUC / S-CLUB SO 30. 9. 2017 CZ / JABLUNKOV / ROCK CAFE ÚT 03. 10. 2017 CZ / PRAHA / LUCERNA MUSIC BAR ST 04. 10. 2017 CZ / TEPLICE / KNAK

