PSYCHELIC WITCHCRAFT: Duch BLACK SABBATH nikdy neumře

Italská bluesem šmrnclá hard rocková partička PSYCHEDELIC WITCHCRAFT pod vedením sličné Virginie Monti zveřejnila klip k písni „Rising On The Edge“.

„Singl ‚Rising On The Edge‘ hovoří o svobodě a důvěře v sebe sama. Naše album ‚Sound Of The Wind‘ konečně vychází 3. listopadu u Listenable Records. Pak vyjdeme na britské turné,“ říká vokalistka Virgina Monti.

PSYCHEDELIC WITCHCRAFT se zformovali ve Florencii v roce 2015 a jako své vzory uvádí praotce doomu BLACK SABBATH a dále LED ZEPPELIN, FREE či JEFFERSON AIRPLANE.