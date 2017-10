QUATTRO BUGGY – Poctivej Rock ´n Roll na Masters of Rock 2017

Banda QUATTRO BUGGY dala už o sobě letos párkrát znát na menších akcích a jsou aktivní při vydávání klipů a singlů, a navíc připravují své druhé dlouhohrající album.

Letos se nám představili na v podstatě největší akci v ČR, a to na Masters of Rock. Koncert byl nadmíru vydařený i přes mírné technické potíže, totiž výpadek el. proudu na PA uprostřed koncertu na dobu cca 15 minut. Je třeba říct, že i přes tyto potíže to kluky nerozhodilo, a navíc zapojili dav do lidových písní a snažili se udržet jejich pozornost, což se na 100 procent povedlo a publikum drželo linii až do konce. Kluci nakonec sklidili zasloužený potlesk a skvělou zpětnou vazbu do fanoušků a hlavně fanynek.

65853 65854 65855 65856

QUATTRO BUGGY si jako třešničku na dortu připravili z Masters of Rock živý videoklip, který byl po jejich vystoupení sestříhán a k němuž nahráli rock-metalový singl „Hollywood Land“. Jedná se opět o syrovou energickou pecku plnou zajímavých riffů a výrazného vokálu, včetně propracovaného sóla, které tuto píseň uzavírá. Tahle pecka bude součástí nového alba, které připravují na jaro 2018. V každém případě mají dobře našlápnuto a jejich projev stojí za poslech a pozornost. Nechme se tedy překvapit co pro nás tihle divočáci připraví dál.