Retro žije! BLUES PILLS chystají živé DVD

Švédští retro rockeři BLUES PILLS se rozhodli vydat své první DVD, a to z koncertního vystoupení v klubu Le Trianon v Paříži. „Lady In Gold Live In Paris“ vyjde 3. listopadu.

„Rozhodli jsme se vydat toto DVD, abychom se podělili o živý feeling našich show s našimi fanoušky, kteří neměli třeba možnost přijít na koncert. Živá interpretace našich písní se liší od studiové. Je víc rock’n’rollová, víc heavy, má v sobě více jamování a více psychedelie, je to prostě něco jiného. Hraní na živo si užíváme úplně nejvíc, protože není jiné možnosti, kdy se můžete takto hloubkově propojit s fanoušky. Paříž jsme si vybrali proto, protože pro nás hodně znamená hrát v tomto krásném městě a Le Trianon je jeden z nejhezčích klubů v Evropě. Tohle jsme si prostě nemohli nechat pro sebe,“ říkají BLUES PILLS.

Se zpěvačkou Elin Larsson jsme mluvili na Rocku pod Kameňom a nyní vychází rozhovor v pravidelné rubrice Deep Look Inside.