RHAPSODY OF FIRE mají nového bubeníka

Italští powermetalisté RHAPSODY OF FIRE překopávají sestavu a po novém zpěvákovi Giacomovi Volim, nyní oznamují i nového bubeníka Manuela Lottera.

Kapela vydala na FB následující prohlášení. „Manu pochází z Mnichova a asi nemusíme zdůrazňovat, že máme blízko k bubeníkům z tohoto města. Upřímně, chtěli jsme jen být pravidelně zváni na zahrádky a pít pivo. Ale ne vtipy stranou, Manu je neuvěřitelný hudebník a ohromil nás svou technikou a osobností, s tímhle borcem bude na turné určitě sranda. Je oddaný profesionál s vášní pro metal a vždy se rád zasměje. Je mu 28 let, ale na bicí hraje už od svých 2 let. Procestoval celou Evropu a hrál téměř na každém německém festivalu. Už se nemůžeme dočkat, až si s ním zahrajeme. Manu půjde v lednu do studia, aby nahrál bicí party pro naši novou produkci.“

Současná sestava RHAPSODY OF FIRE je ve složení: Alex Staropoli – klávesy Roberto De Micheli – kytary Alessandro Sala – baskytara Manuel Lotter – bicí Giacomo Voli – vokály