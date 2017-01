RHAPSODY OF FIRE přehrají historické nahrávky

Italští mistři power metalu RHAPSODY OF FIRE jsou v novém, ustáleném složení a pracují na další nahrávce. Nepůjde však o nový materiál, ale o výběr písní z let 1997-2002 v novém kabátě.

Na albu s délkou 75 minut naleznete 14 epických písní z prvních pěti let historie RHAPSODY nahrané znovu. Všechny nástroje, sbory i hlasy jsou již nahrány a zmixuje je Seeb Levermann z ORDEN OGAN.

„Nahrávat znovu historické písně není mezi kapelami až tak běžné, protože jim buďto chybí dostatek sebedůvěry, anebo to považují za období, na kterého by se nemělo sahat. My si to nemyslíme,“ říká Alex Staropoli.

Album vyjde během jara. Zde jsou RHAPSODY OF FIRE v nové sestavě.