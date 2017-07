RINGS OF SATURN jedou na ezo death core vlně

Američtí techničtí death coristé RINGS OF SATURN chystají vše na vydání svého čtvrtého záseku „Ultu Ulla“. Jestli máte rádi vesmír, ezoteriku a masicní death core, pak neváhejte ani pikosekundu.

„Název alba ‚Ultu Ulla‘ neboli pradávný čas v sumerském klínovém písmu je o mimozemšťanech, kteří překračují čas a prostor a o odhalování starobylé nepochopitelné entity, která ohrožuje matrici vesmírné existence,“ říká o významu alba ústřední mozek Lucas Mann.

Jestli vám přebal způsobuje halucinace, pak vězte, že za ním stojí opět Mark Cooper z příznančně znějící firmy Mind Rape Art. „Základní představa byla vytvořit scénu, kde bohové mimo čas a prostor vnikají do 3D reality a uzurpují si moc. Jsou to chaotická stvoření, která se mohou proměnit do jakékoli formy a vytvořit cokoli s jejich představivostí,“ říká Cooper.