Rock for People hlásí další posily, zakladatel SONIC YOUTH Thurston Moore, DUB FX a LOWER THE ATLANTIS

Zakladatel a klíčový člen legendárních SONIC YOUTH Thurston Moore, velmistr loopingu a beatboxu DUB FX, angličtí rockeři LOWER THE ATLANTIS nebo post-punkoví IDLES jsou nejnovějšími posilami festivalu Rock for People, který se uskuteční od 4. do 6. července 2017 v Hradci Králové. Příští týden festival zdražuje vstupenky, aktuální edice celofestivalových pasů je do 31. 3. 2017 v prodeji za cenu 1800 Kč.

Rodák z Melbourne Benjamin Stanford aka Dub FX patří k nezpochybnitelným ikonám loopingu a beatboxu. Jeho typický zvuk, který je fúzí hip hopu, drum’n’bassu, dubstepu, grime a reggae, rozpoznáte už po několika úvodních vteřinách. K tomu si připočtěme ještě jedinečnou schopnost naladit se na stejnou vlnovou délku s publikem a výsledkem je, že jen za pomoci mikrofonu, looperu a několika udělátek, dokáže strhnout jak kolemjdoucí na ulici, tak desetitisícové davy na hlavních festivalových pódiích, o čemž na počátku léta přesvědčí i návštěvníky Rock for People.

Thurston Moore zaujímá čelní místo na alternativní rockové scéně. Byl zakladatelem a klíčovým členem Sonic Youth, skupiny, která redefinovala rockový zvuk na přelomu století a ovlivnila celou generaci rockerů. Na svém kontě má spolupráci s mimo jiné s Yoko Ono, Lydií Lunch, ikonickými Sparks, metalovými Twilight a dalšími hvězdnými muzikanty. V Hradci Králové se Thurston Moore představí společně se svým dávným parťákem Stevem Shelleym u bicích, basistkou Deb Googe, známou z My Bloody Valentine a druhým kytaristou Jamesem Sedwarsem (Chrome Hoof, Guapo). A nepřijedou s prázdnou, 28. dubna totiž vyjde jeho nová deska Rock n Roll Consciousness, na které se podílel i producent Paul Epworth známý spoluprací se zpěvačkami Adele či Rihannou. Video k novému singlu Smoke of Dreams:

S oznamováním zatím zdaleka nekončíme! Celkem na festivalu vystoupí přes 100 interpretů. V současné době jsou oznámeni Die Antwoord, Evanescence, Foster The People, Cage The Elephant, The Boody Beetroots LIVE, Dub FX, Marmozets, Slaves, Deez Nuts, Comeback Kid, Kraftklub, Moose Blood, Eskimo Callboy, Novelists, Imminence, Sam Alone & The Gravediggers, Lower Than Atlantis, The Picturebooks, Spring King, Tagada Jones, Northlane, Gomad!&Monster, Thurston Moore Group, Idles, Gasmac Gilmore či Kontrust.

Vstupenky jsou v prodeji na www.rockforpeople.cz. Aktuální edice celofestivalových pasů je až do 31. 3. 2017 v prodeji za cenu 1800 Kč. K dispozici jsou také kombotickety nebo jednodenní vstupenky na 4. července, kdy vystoupí Die Antwoord, Cage The Elephant či Comeback Kid.