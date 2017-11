Rock for People ohlašuje první jména: IN THIS MOMENT a SKILLET

Tuzemská premiéra jedné z nejvýraznějších kapel současné metalové scény In This Moment i návrat u nás oblíbených memphiských rockerů Skillet – tak vypadají první zprávy z festivalového tábora Rock for People. Organizátoři zveřejnili první jména kapel, které mezi 4. a 6. červencem potěší festivalové fanoušky. Další oznámenou kapelou, která se českým fanouškům na živo představí poprvé, jsou za oceánem velice populární rocková parta Pop Evil.

Kalifornská pětice In This Moment není na hudební scéně žádným nováčkem. V první linii stojí nepřehlédnutelná, dravá vokalistka Maria Brink. Kromě neuvěřitelného charismatu disponuje i hlasem, který dokáže dokonale zkombinovat vysoko položené tóny čistého vokálu s mocným screemem, ze kterého až běhá mráz po zádech. Oblibu kapely potvrzují nejen desítky miliónů zhlédnutí jejich videí na YouTube, ale i přízeň kolegů z oboru. Před nedávnem se na slavnostním předávání cen Loudwire Music Awards v losangeleském The Novo Theatre k In This Moment nepřidal nikdo jiný než legendární frontman Judas Priest Rob Halford. Čerstvý držitel “Lemmyho” ceny za celoživotní dílo a Maria Brink si společně vystřihli Black Wedding, tedy skvěle přebarvenou verzi hitu White Wedding Billyho Idola.

Memphiskou partu Skillet není třeba dlouze představovat. Ne každá kapela umí skloubit nu-metalovou údernost s nápaditostí, kterou nacházíme ve vodách alternativního rocku, až industriální řežavostí, hymnickými vokály, a hlavně s pozitivním poselstvím. Po dvou letech se tahle parta vrátí na Rock for People, kde si získala srdce fanoušků, stejně jakou na dvou samostatných koncertech na podzim 2016.

Pop Evil patří za velkou louží k dobře známým a populárním jménům, ale k tuzemským fanouškům si cestu ještě hledá. To se ovšem změní letos v létě, kdy poprvé dorazí do České republiky na festival Rock for People. S úctou ke svým vzorům míchají originální směs hard rocku, alternativního metalu a post-grunge stylu. A k tomu přihoďme upřímnost, originalitu a energii v boji o přízeň fanoušků.

Vstupenky jsou v prodeji na www.rockforpeople.cz . Aktuální edice celofestivalových pasů je do 31. 12. 2017 v prodeji za cenu 1600 Kč.