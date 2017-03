Rock im Park a Rock am Ring

Monstrózní festivalová dvojčata našich německých sousedů. Do čela headlinerů se tentokrát postaví německá esa RAMMSTEIN, DIE TOTEN HOSEN a američtí SYSTEM OF A DOWN.

Po jejich boku dále můžete shlédnout Prophets Of Rage, Five Finger Death Punch, In Flames, Alter Bridge, Airbourne, Gojira, Motionless In White, Pierce The Veil, Liam Gallagher, Sum 41, Simple Plan, Rival Sons, Suicide Silence, As Lions, Sleeping With Sirens, Machine Gun Kelly, Skindred, Beartooth, Me And That Man, Frank Carter & The Rattlesnakes a mnoho dalších.

Festival se koná první červnový víkend (2 - 4. 6.). Zatím co Rock Im Park tradičně proběhne na Zeppelinfeld v Norimberku, tak Rock Am Ring se přesouvá zpět na své původní místo do Nürburgring/Eifel. Již 3 měsíce před akcí prodej vstupenek přesáhl rekordních 140 000 prodaných lístků. Do 9.3. si fanoušci ještě mohou zakoupit vstupenky za přijatelnější cenu 195,- EUR