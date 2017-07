RockOpera Praha útočí na česká rádia

RockOpera Praha se v současnosti soustředí hlavně na odpočinek a přípravu na novou sezónu. Ta odstartuje 21. září Faustem s Jiřím Zonygou a Viktorem Dykem v hlavních rolích, je ale čím dál aktuálnější. Vstupenky ubývají a podle všeho se podzim ponese opět ve znamení rockově-literárního mejdanu s velkými hlasy tuzemské scény. Vstupenky můžete kupovat na rockopera.cz/program.

Divadlo ale také momentálně začalo se svými fanoušky novou akci s názvem Dostaň RockOperu do rádia! jejímž cílem je rozhýbat český éter. Můžete se do ní zapojit i vy! Stačí napsat nebo zavolat kterékoliv stanici o písničku na přání (nemusí se nutně jednat o rockové rádio, může se klidně zaobírat středním proudem) a vyžádat si nějakou skladbu RockOpery Praha. Když sebe ve vysílání nahrajete, klidně jen na mobil, abyste měli důkaz, své přání obohatíte nějakým originálním věnováním a pošlete to přes zprávu na facebook divadla (facebook.com/rockopera.cz), odměna vás nemine. Pokud vám v rádiu řeknou, že od RockOpery Praha nic nemají, můžete divadlu napsat také, ať příslušnou stanici kontaktuje a pošle jí celou svou diskografii. Dostaňme do rádií více rocku!

Jiří Štraub Foto: Nicola Bernard