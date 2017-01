RockOpera Praha vstoupí do roku 2017 s Annou Kareninou

RockOpera Praha vstoupí do roku 2017 ve čtvrtek 19. února reprízou představení Anna Karenina. Tolstého dílo netradičně adaptované do motorkářského prostředí se od své předloňské premiéry stalo zažitým představením a neoddělitelnou součástí repertoáru divadla. Fanoušci také čekají na dlouhohrající album. Především na již teď velmi oblíbené písně s hitovým potenciálem jako „Kopačky“ nebo „Ona není já“, ve kterých účinkují hvězdy RockOpery Praha jako Honza Toužimský, Jirka Zonyga, Pavla Forest nebo Žántí.. Tyto hitovky jsou pravidelně publikem požadovány coby přídavek. 2CD „Anna Karenina“ by mělo následovat vloni vydaného „Fausta“. RockOpera Praha se zatím o přesném datu vydání nové desky nevyjádřila, ale již nyní probíhá natáčení bicích nástrojů v hlavním sále divadla. Ten je zárukou skvělého „velkého“ zvuku nahrávky. Tento rok ale určitě divadlo RockOpera Praha nabídne řadu příležitostí dopřát si představení naživo. Například hned ve čtvrtek! Jirka Štraub