Rockové divy si podmania v Snine kovových mužov

Aj tohtoročný jubilejný Rock pod Kameňom bude hudobne pestrý. Už z oznámených mien v programe to vyzerá na zaujímavý ženský boj o mužské oko, ktorý sa bude odohrávať v známom rekreačnom prostredí Sninských Rybníkov v Snine.

Novými prírastkami do zbierky rockových/metalových bohýň sa stane ALISSA WHITE-GLUZ z melodickej death metalovej smršte ARCH ENEMY, jedna z najúspešnejších nemeckých speváčok NENA, ktorá zažiari na Slovensku a v Čechách vôbec svojim prvým vystúpením. Milovníkov ženského rocku zas prevalcuje SUZI QUATRO v jej legendárnom koženom oblečení!

„Verím, že aj tentoraz bude koncert nabitý energiou a že si slovenské publikum rado so mnou zaspieva. Sľubujem, že to bude divoké,“ netají sa nadšením Suzi Quatro.

Suzi Quatro totiž má za sebou posledné svetové turné, ktoré si užilo v roku 2015 aj vypredané NTC v Bratislave a o odchode do dôchodku rozmýšľa každým rokom. Nenechajte si preto ujsť rockové trháky ako „Can the Can“, „48 Crash“, „Devil Gate Drive“, „If You Can´t Give Me Love“ či „She's In Love With You“! Nena svoju kariéru odštartovala až sólovou dráhou, kedy sa stala idolom nemeckej mládeže. Najväčší hit 99 Luftsballons, prešiel aj mutáciou do anglickej verzie 99 Red Ballons, ktorou si vyslúžila titul prvej nemeckej speváčky na čele anglického rebríčka. Svojou energiou zažiari na Slovensku vôbec svojim prvým vystúpením.

Alissa z Arch Enemy pozdravuje všetkých návštevníkov: „Vyzerá to byť na veľmi cool festival, vyzerá veľmi zaujímavo. Kapely z celého sveta, mnoho miestnych kapiel, dúfam že sa vidíme, Arch Enemy budú headlineri.“

Z bývalej nádeje kapely The Agonist sa po príchode do Arch Enemy stala rázom metalová ikona. Zaplnila titulné strany všetkých metalových časopisov a stala sa jednou z najsledovanejších rockových osobností. Len pár dni pred vystúpením na festivale Rock pod Kameňom oslávi svoje narodeniny.

Trojdňové vstupenky na Rock pod Kameňom 2017 sú v predaji na predajných miestach v rámci mesta Snina (Cafe Capri), prostredníctvom formulára na webovej stránke http://www.rockpodkamenom.sk a v sieti Ticketportal. Aktuálna cena permanentky je 35€ a jednodňové vstupenky za 25€.