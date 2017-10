Roger Waters poctí v dubnu Prahu hned dvakrát

Pro velký zájem publika byl přidán ještě jeden koncertní den pražské zastávky Rogera Waterse na jeho turné. 27. a 28. dubna příštího roku přiveze set obsahující novinky, sólové věci, ale samozřejmě i klasiky od PINK FLOYD.

Roger Waters v rámci programu Us + Them představí nejdůležitější skladby ze svého průkopnického díla – písně z nejúspěšnějších alb PINK FLOYD („Wish You Were Here“, „The Wall“, „Animals“, „Dark Side of the Moon“) spolu se skladbami z jeho kritikou nadšeně přijatého nového alba „Is This the Life We Really Want?“

Turné je pojmenováno podle skladby „Us And Them“ z roku 1974, z alba PINK FLOYD „The Dark Side of the Moon“. To se pyšní mnohamilionovými prodeji po celém světě. „Na turné představíme zcela novou show,“ řekl Roger Waters. „Bude to směs skladeb z mé dlouhé hudební kariéry, písničky z období s PINK FLOYD a některé mé nové věcí. Pravděpodobně 80 procent z toho bude starý materiál a 20 procent pak nový, ale vše bude spojeno obecným tématem. Bude to skvělá show, to vám slibuji. Bude to velkolepé, tak jako v případě všech mých předešlých show.“

Turné Us+Them je prvním evropským koncertním turné od úspěšného The Wall Live (2010-2013), které se v roce 2013 zastavilo i v České republice. Celkem 219 vyprodaných koncertů turné navštívily více než 4 miliony fanoušků po celém světě a turné dosáhlo nejvyšších hrubých příjmů v historii.

Předprodej vstupenek na přidaný koncert bude zahájen 18. 10. 2017 v 9:00 hodin.