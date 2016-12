Rok bez Lemmyho

Je to přesně rok, co nás opustil Ian Fraser Kilmister, známý však po celém světě jako Lemmy. Zemřel krátce po dovršení úctyhodných 70 let, 28. 12. 2015. Oslavte dnes jeho památku Jackem s colou a jeho hudbou.

Lemmy byl ztělesněním rock and rollu, podle některých byl sám rock and roll. Jeho odchod nazvali mnozí novináři, jako odchod poslední opravdové rock star. Ať už Lemmymu přiřkneme jakékoli přízvisko, jedno je nad slunce zřejmé. Lemmy byl originál každým coulem. Rebelský gentleman se širokým, upřímným srdcem, který zkusil snad všechny možné a dostupné drogy, krom heroinu, spal s několika tisíci ženami, najezdil nespočet kilometrů na turné se všemi jeho kapelami a napsal a produkoval nespočet písní a alb. Od roku 1975 pak zasvětil svůj život své kapele MOTÖRHEAD a po čtyřicet let s ní brázdil světová pódia.

Lemmyho klíčové vlastnosti byly stoprocentní upřímnost a nekompromisní přístup. Díky těmto dvou elementům naštval spoustu lidí, spoustu lidí si znepřátelil, některým ublížil, ale také si jich miliony získal. Stejně jako hudba MOTÖRHEAD, o které tvrdil, že je v podstatě pořád stejná, ani on sám se příliš neměnil a v turbulentním světě hudebních trendů pak působil jako pevná jistota a maják pro kvalitní rock and roll. Pokud se chcete dozvědět Lemmyho životní příběh, přečtěte si jeho autobiografii „White Line Fever“ z roku 2002, která perfektně vystihuje jeho smysl pro humor, ale i těžké začátky a všemožné trable života rockového hudebníka. A zkuste si kvíz o MOTÖRHEAD .

Na tomto místě by se hodilo vložit nejznámější hit „Ace Of Spades“, ale Lemmy často prohlašoval, že ho nemá rád, a tak jsme se v redakci rozhodli, že uctíme jeho památku netradiční baladou „1916“. Kromě výročí Lemmyho úmrtí, je to i přesně sto let výročí bitva na Sommě, nejkrvavější bitvy v dějinách britské armády. Jakožto velkému příznivci vojenské historie by se to Lemmymu jistě líbilo.

Ale protože MOTÖRHEAD jsou hlavně o rychlosti, ostatně jméno kapely znamená v americkém slangu člověka se zálibou ve speedu, což byla Lemmyho oblíbená droga, připojujeme ještě legendární záznam „No Sleep ´til Hammersmith“, kde najdete i tu „Ace Of Spades“. Vzpomínejte na velikána v dobrém, dejte si na jeho počest jacka s colou a ohulte bedny. Díky za všechno Lemmy!