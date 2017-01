ROSS THE BOSS odpálí turné ve Zlíně

Zakladatel a bývalý kytarista MANOWAR Ross „The Boss“ Friedman zahájí evropskou část svého turné „The Discipline of Steel 2017“ koncertem ve Zlíně 3. března.

Celé turné začalo v Mexiku a střední Americe a evropská část začne právě v Masters of Rock Café ve Zlíně. Na baskytaru ho doprovodí Mike LePond (SYMPHONY X), na bicíc Kenny „Rhino“ Earl (ex-MANOWAR) a vokály zajistí Marc Lopes (LET US PREY).

„Dal jsem dohromoady tři vynikající muzikanty a společně předvedeme show, která lze nazvat jenom pravou metalovou klasikou. Zničíme každou halu, každé publikum, žádné slitování!“ prohlašuje Ross „The Boss“.

Co myslíte, ztratili králové metalu odchodem zakládajícího kytaristy hodně?