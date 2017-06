Satanisti ve Snině: Festival Rock pod Kameňom bojuje s církví

Dva městští zastupitelé ve východoslovenské Snině požadují, aby se město distancovalo od festivalu Rock pod Kameňom. Důvodem je propagace satanismu, neboť na festivalu zahrají ARCH ENEMY a AMORPHIS. Lidé ve Snině i na internetu se proti tomuto návrhu bouří.

Zní to jako scéna z dob temného středověku či minimálně minulého režimu (stačí prohodit klíčová slova satanismus za fašismus). Rocková muzika a její fanoušci jsou opět očerňováni a ve jménu boje dobra proti zlu je metal viděn jako nástroj ďábla.

Městští radní Ján Čop (KDH) a Peter Vološin (nezařazený, v klubu KDH) otevřeli otázku propagace satanismu již na únorovém zasedání, kdy byla městem Rocku pod Kameňom přiřknuta dotace 36 000 EUR. První den festivalu totiž odstartuje oslavy 700 let od založení Sniny, kde vystoupí jako headliner Suzi Quatro. Čopovi a Vološinovi se nelíbilo, že město podporuje akci, kde vystoupí ARCH ENEMY a AMORPHIS, které podle nich propagují satanismus.

„Tehdy jsme hovořili o dohadech, ale nyní vyjádření exorcisty, který potvrdil, že se obě kapely řadí k satanistickým,“ uvedl Vološin pro list Korzár. „Ve svých textech se vysmívají Bohu, Ježíši Kristu a jeho oběti na kříži, a naopak propagují temnotu, ďábla, peklo, kult mrtvých, touhu po zlu a nabádají k uzavření smlouvy s ďáblem,“ tvrdí svorně Čop a Vološin.

Ve vyjádření exorcisty PhDr. Imricha Degra, PhD., které je v plném znění přístupné zde, jako příloha k návrhu na usnesení na distancování se města od Rocku pod Kameňom, mimo jiné stojí: „Není možné sladit poslouchání jakékoli hudby s angažovaným křesťanstvím. Pokud toužíme žít ve společenství s Bohem, nemůžeme současně poslouchat hudbu, které se Bohu rouhá, či ho hrubě uráží, a i ničí morální principy, které nám Bůh dal. Každá hudba i texty písní se rodí v srdci i v mysli skladatele a vždy v sobě nese nějaký odkaz. Proto můžou být nositeli zla a někdy až tak velmi skrytého a silně na nás působícího, že můžou způsobit démonické „zamoření“. Už samotný poslech satanistické hudby může být otevření se démonům.“

Zároveň Degro nedoporučuje křesťanům poslouchat diskografii obou kapel, kterou analyzoval, ani se účastnit jejich koncertů. „Pokud věříme na dobro a zlo, které na nás může působit, může to být nebezpečné. Nikdo nikomu nezakazuje někam chodit a svobodně projevovat své názory. To děláme i my,“ říká Vološin a zdůrazňuje, že zastupuje zájmy svých voličů.

Oba poslanci jsou přesvědčení o tom, že pouze rozlišovat mezi dobrem a zlem nestačí. „Zlo je třeba rázně odmítat a pro dobro je třeba se svobodně rozhodovat. Čeho je člověk plný, to si samo najde slova a projeví se celkovým postojem a reagováním. Vše, co je v nás, se dříve či později projeví,“ tvrdí Vološin s Čopem.

V komentářích na sociálních sítích se obyvatelé Sniny, ale i jiných měst, vyslovovali proti návrhu distancování se od festivalu, neboť jej považují za akci, která přináší východoslovenskému městu slávu daleko za hranicemi Sniny a je velmi vítaným kulturním oživením v roce. Stejně tak to vidí i pořadatel festivalu Marián Križánek, který považuje celou záležitost za velice nešťastnou a zároveň ze strany Čopa a Vološina za velmi netolerantní krok. „Chápu, když je někdo na někoho naštvaný, já to dovedu deset minut, ale aby někdo tolik let bojoval proti festivalu, to je na jednoho člověka moc negativní energie,“ říká na adresu Čopa, který i v minulosti na festival útočil.

„Toto není inkvizice a nežijeme ve středověku, abychom si zvali exorcisty posuzování hudebních festivalů. Mají samozřejmě právo na vlastní názor, ale toto je špatný signál. Proč by se mělo město distancovat od svých vlastních obyvatel? Na základě čeho? Že je bude nazývat satanisty a veřejnými nepřáteli?“ diví se Križánek.

Návrh na usnesení distancování se od festivalu však vyvolal i názor, že naplňuje skutkovou podstatu paragrafu 423 slovenského Trestného zákoníku, konkrétně „hanobení na základě domnělé příslušnosti k náboženské skupině“. Jak uvádí blogger Miroslav Kocur ve svém otevřeném dopise MsZ Snina: „V prvním kroku představitelé církve označili část slovenských občanů (fanoušků zmiňovaných kapel) za „satanisty“ a v druhém kroku chce městský zastupitel vyjádření, že se město distancuje od občanů vlastního státu na základě domnělého náboženského přesvědčení. Festival jsou v první řadě lidé. Postup, při kterém se nejdříve dehumanizuje skupina lidí, aby se ospravedlnila jejich diskriminace, nepatří do žádné demokratické společnosti.“

Marián Križánek dále dodává, že mnoho lidí iniciativa dvou zastupitelů pohoršila a rozhodně se s ní neztotožňuje celé město. „Kvůli blížícím se volbám to zavání vytloukáním politického kapitálu, jak píše Miroslav Kocur ve svém blogu.“ A dále upozorňuje na podstatu šoubyznysu. „Když někdo hraje v divadle fašistu, označíme ho za něj?“ poukazuje. „AMORPHIS čerpají z finských národních pověstí, je ostudné považovat Kalevalu za satanismus.“

Nazývat ARCH ENEMY satanisty je také holý nesmysl. Jak už bylo zmíněno v některém z mnoha rozhovorů ve Sparku, nebo jak zde rozbírá Miroslav Kocur na svém dalším blogu, ARCH ENEMY se považují za ateisty a v žádném případu ne za satanisty. Uváděla to jak Angela Gossow, tak i současná zpěvačka Alissa White-Gluz. Církevní nálepkování je tedy naprosto mylné.

Je nesporným faktem, že 6 tisíc návštěvníků Rocku pod Kameňom přináší do 20 tisícové Sniny velký ekonomický kapitál, který by bez již tradičního festivalu neexistoval. Zároveň je jednou z hlavních kulturních událostí nejen ve Snině, ale i v širokém okolí. Napadat festival z náboženských pozic kvůli vystoupení ARCH ENEMY a AMORPHIS je v roce 2017 nejen směšné, ale zároveň i nebezpečné. Městské zastupitelstvo ve Snině zasedá ve čtvrtek a my budeme vše podrobně sledovat a o dění informovat.