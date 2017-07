Satyr: Nová deska SATYRICON může být mou poslední

Téměř tříletá práce norské dvojice SATYRICON dostala konkrétní tvar. 22. září vyjde nová deska „Deep calleth upon Deep“ s pořadovým číslem devět. Satyr prohlašuje, že půjde možná o jeho poslední album. Očekávejme velké věci.

„Deep calleth upon Deep“ se natáčela v Oslu a Vancouveru na začátku roku 2017 a za mic se postavil studiový guru Mike Fraser, který se SATYRICON spolupracoval již na „Now Diabolical“ v roce 2006. Novinka nemá být jen sbírka nových písní, ale SATYRICON ohlašují zcela novou éru a překopání své podstaty. Uvidíme…

„K této nahrávce přistupuji následovně: buď to bude začátek něčeho nového, nebo to bude má poslední nahrávka,“ říká frontman Satyr. „Pokud to bude poslední, musí to být něco speciálního. Pokud po ní přijdou další, pak musí tahle ohlašovat nový začátek a musí být velmi odlišná od poslední. Myslím, že je to velmi, velmi temná, velmi spirituální deska naplněná jistotou a energií.“

„Já to vidím takto, jakákoli forma umění, ať už je to SATYRICON nebo jiné umějí s vnitřní substancí, abyste byli schopni nasát a pochopit záměr, vyžádá si to i kousek vás. Pokud pochopíte desku po pár posleších, tak vám v hlavě pravděpodobně dlouho nezůstane. Čili název říká: Z hlubin lidí, kteří tuhle desku dělali, do hlubin posluchače. Pokud se chcete této cesty zúčastnit, pak byste měli být připraveni s námi kutat do nejhlubších útrob své duše,“ pokračuje Satyr.

SATYRICON rovněž zveřejnili přebal „Deep calleth upon Deep“. Jedná se o obskurní malbu norského umělce Edvarda Muncha z roku 1898. SATYRICON přijedou s novou deskou do matičky stověžaté 12. 10.