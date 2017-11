SAXON zveřejnili detaily ohledně nového alba „Thunderbolt“

Heavymetaloví veteráni SAXON radostně oznamují, že jejich dvaadvacáté album „Thunderbolt“ vyjde 2. února 2018 u Militia Guard (Silver Lining Music). Kromě toho jim již 17. listopadu vyjde u BMG jejich best of album „Decade Of The Eagle“.

Antologie „Decade Of The Eagle“ bude obsahovat 34 skladeb, které z britských SAXON udělaly legendy. Bude retrospektivním souborem z prvních devíti alb kapely a vyjde 17. listopadu u BMG.

Nově také SAXON odtajnili první detaily ohledně svého již dvaadvacátého alba s názvem „Thunderbolt“, které vyjde 2. února 2018 u Militia Guard (Silver Lining Music). Skupina zatím zveřejnila seznam skladeb a obal nové desky. Ten vytvořil grafik Paul Raymond Gregory, který se SAXON spolupracuje již dlouhou dobu.

Frontman Biff Byford k novému albu prozrazuje: „Je bouřící, burácivou a hromovou kolekcí písní, na kterých jsme pracovali s producentem Andym Sneapem. Je hotové a nachystané, aby bylo odtajněno. Dobře se připravte a držte si klobouky!“

Na dvaadvacátém albu „Thunderbolt“ se objeví i píseň „They Played Rock And Roll“, která bude věnována skupině MOTÖRHEAD a jejímu zesnulému frontmanovi Lemmymu. K nové desce „Thunderbolt“ chystají SAXON samozřejmě také celosvětové turné. U nás se tihle Britové představí začátkem srpna na festivalu Ostrava v plamenech 2018.

Seznam písní z nového alba „Thunderbolt“: