Sekernická změna u DEBUSTROLu: Trifida střídá Önslaughter

Po celkem dvaadvaceti letech strávených u české thrashové mlátičky DEBUSTROL se s kapelou loučí kytarista Trifid. Šéf tehlé bandy z Mladé Boleslavi Kolinss dlouho neotálel, vyhlásil konkurs, do kterého se přihlásilo devět odvážlivců. A novým členem české thrashové legendy č. 1 se stal... Jakub Önslaughter.

„Do finále se probojovali tři nejlepší a Jakub to nakonec vyhrál, protože to jedinej zahrál,“ říká Kolinss. Pro kluka z žatecké kapely HELLOCAUSTOR je to splněný sen. „Říkal jsem si, že se určitě přihlásí i někdo lepší než já. A najednou u mě sedí doma Kolinss, hrajeme spolu celej set a já si říkám kurva, vlastně si zrovna plním sen. DEBUSTROL totiž miluju už od mala, hlavně jeho starou tvorbu,“ neskrývá nadšení Önslaughter.

Trifid působil v kapele v letech 1987 až 1997 a od roku 2014 do konce toho loňského, kdy se s DEBUSTROLem rozloučil vánočním kapelem na Barče. Jeho podpis najdete na demu i o 23 let starším živém přehrání dema „Vyznání smrti“ a řadových albech „Neuropatolog“, „Svět co zatočí s tebou“, „Vyhlazení“, „Rwanda“ a aktuální „Válka“.

Jak probíhal konkurs a představení vítěze můžete vidět v nejnovějším videoklipu ke skladbě „Hlavně ne o lásce“, který natáčel Pavel Junek v zasněžených Jeseníkách. Aktualizovaný rozpis koncertů najdete na webu www.debustrol.cz .