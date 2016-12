SEPULTURA: Nečumte furt do těch mobilů

Nebo se z vás stanou otroci digitální éry a budete se jako bezduchá zombie ploužit bezútěšným světem. Brazilští borci v písni „Phantom Self“ opět kriticky a opět na výbornou. Deska „Machine Messiah“ se umístila v lednovém bodování velmi vysoko. Rozhovor čtěte na straně 38 a 39.

„‘Phantom Self‘ začíná krátkým intrem na základě brazilského rytmu Maracatú, původem ze severovýchodu země,“ vysvětluje genezi písně hlavní mozek SEPULTURY Andreas Kisser. „Dali jsme dohromady velice brazislký zvuk s houslemi zahranými tuniským tělesem The Myriad Orchestra. Použili jsme housle v písni různým způsobem, a to nám otevřelo nové možnosti, zejména při práci s kytarovými party. Silná píseň s obřím tahem na branku!“

„Textová idea vychází ze článku, který mi poslal Andreas. Byl o mladém muži, který měl pohodový a zajištěný život, ale dostal se do automobilové nehody a jako následek úplně zapomněl, kým je. Nikdo nemohl přijít na to, co se stalo. Měl záblesky z minulosti a doktoři zjistili, že se posunulo chemické nastavení jeho mysli. Stal se úplně jinou osobností. Tento element změny je přítomen v každém z nás a je důležitý po naší evoluci jako lidské bytosti, abychom se pořád posouvali vpřed, i po traumatizujících zážitcích,“ vysvětluje zpěvák Derrick Green.