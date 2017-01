Show must go on - leden 2017

Nevím, jestli je důležité prožívat dramaticky každý uběhlý rok, ale Spark vstupuje do 26. sezóny a to je holý fakt. Budeme se snažit být vnitřně silnější, sehnutější, kreativnější a lépe organizovaní, abyste z toho vy čtenáři mohli těžit maximum. Jsem si vědom, že nestavíme atomovou elektrárnu, nýbrž časopis. K samotnému procesu se ale snažíme přistupovat podobně. Spark a hudba jsou náš život, a proto se spolehněte, že ani v roce 2017 nebudeme ležet na matracích a čekat na zázrak. A protože v duševní nirváně zvané hudba jedeme spolu, nenechávejte nás v klidu. Spark je nejen váš kámoš, ale i terč, do kterého se nebojte trefit, pokud budete mít pocit, že je to nutné. Do nového roku brousíme kytary společně s KREATOR a jejich přístup je nám inspirací. Dívejme se na svět kolem, ale nenechejme se zažehlit tam, kde nechceme být! Za celou redakci vám přeji pevné zdraví, a buďte šťastní. Metal forever, přátelé.

Karel Balčirák