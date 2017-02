SIGNUM REGIS se hlásí s novým albem

Slovenská metalová kapela SIGNUM REGIS vydává při příležitosti desátého výročí založení svoje páté album s názvem „Decennium Primum“, což v překladu z latiny znamená první desetiletí. Na albu najdete deset skladeb.

Seznam skladeb: 01. Decennium Primum 02. Unfold The Mystery 03. Damnatio Ad Bestias 04. Screaming For Justice 05. Kingdom Of Light 06. The Future King 07. Well Deserved 08. Thunder And Rain 09. Train To Neverland 10. A Psalm Of Life

Album vyjde 17. března. Jako první kapela představuje lyric video ke skladbě „Damnatio Ad Bestias“, jejichž téma je z časů antického Říma, kde byli první křesťané pronásledování a některých případech odsouzení na smrt v Koloseu. Damnatio Ad Bestias latinsky znamená trest zabitím šelmami.

V roce 2015 se kapela zúčastnila soutěže Spark Fresh Blood a mezi 400 účastníků skončila na první místě.

Sestava: Mayo Petranin - zpěv Filip Koluš - kytara Ronnie König - basa, vokály Ján Tupý - klávesy, vokály Jaro Jančula - bicí