Skull Fest Open Air Vol.1

Už za necelý měsíc se odehraje ve městě Nový Jičín, první ročník jednodenního HC/deathcore/metalcore festivalu, který dostal název Skull Fest.

Festival se odehraje v sobotu 5. srpna a potencionálním návštěvníkům nabídne celkem 19 kapel z různých koutů světa. Skull Fest dále nabídne dvě scény, hlavní scéna, která je pojmenovaná jako Limen Stage, bude připravena v Areálu Na Skalkách, kde se například každoročně koná Jičínfest a druhá scéna nesoucí název ESO bar stage, se bude připravena kde jinde, než v místím ESO baru, ve kterém se pravidelně odehrávají D.I.Y koncerty.

Jen pro zajímavost ESO bar navštívili kapely jako Ektomorf, Hemlock, Skywalker, Nahum, Čad, Catastrofy, The Truth Is Out There a mnoho dalších kapel s UG scény. Kromě dvou scén budou hlavním lákadlem bezesporu kapely Napoleon, Thell Barrio, Landmvrks, Stinky, Insanity, Skywalker, Empty Hall Of Fame, Landless anebo také Stercore. Takže Line up festivalu nabídne opravdu zajímavá jména. Na festivalu nebude chybět vegetariánské a veganské občerstvené, nebo také mech/fashion koutek kde budeš moct zakoupit jak merch kapel tak také stylové hadry od značek Limen a Wolfpack Clothing. No a pokud ještě nemáte lístky doma můžete je zakoupit v síti SMS ticket nebo v již zmíněném ESO baru!