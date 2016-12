Skutečná Liga 2016 má své vítěze

V sobotu 17.12.2016 se v KD Mlejn uskutečnilo finále 12. ročníku největší hudební soutěže neprofesionálních kapel u nás Skutečná Liga. Na letošní ročník se do soutěže přihlásilo 122 kapel, ze kterých musela odborná porota vybrat pouze 5 nejlepších, kteří postoupili do finále. Každým rokem je toto rozhodování těžší a těžší, jelikož se úroveň místních kapel stále zvyšuje. Nicméně se mezi všemi zúčastněnými našlo pět opravdových talentů, kteří se probojovali až do úplného finále. Jsou to kapely COX&VOX, SABINA LUDÁNYIOVÁ, DMG & THE FUNKY TERRORIST, IDIO & IDIO a BLACK MERCURY.

O výsledcích SL2016 rozhodovala naše odborná porota, která se skládá z Lukáše Fouska, Bohumila Zatloukala, Vladimíra Zatloukala, Ladislava Jakla, Jiřího Pilaře, Jamajky Koblicové, Petra Korála, Martina Polonyie, Zdeňka Hnyka a významného hosta, který do finálové poroty dorazil až ze Spojených Států Neila Turbina bývalého člena skupiny ANTHRAX. Nakonec se porota rozhodla následovně:

1. Místo IDIO&IDIO (88,75b.)

2. Místo COX&VOX (86,75b.)

3. Místo BLACK MERCURY (84,25b.)

4. Místo SABINA LUDÁNYIOVÁ (81,5b.)

5. Místo DMG&THE FUNKY TERRORIST (70,25b.)

Tímto všem finálovým a zúčastněným kapelám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na hudební scéně. Největší gratulace ovšem patří kapele Idio&Idio , která se dostala přes celou soutěž až do úplného finále na 1. místo. Velice se těšíme na budoucí spolupráci se všemi finalisty. Každým rokem pořádáme i předávání cen Music Talent Awards a ani 12. ročník nebyl výjimkou. Opět všem výhercům i nominovaným gratulujeme.

Music Talent Awards 2016 Muzikant roku: Pavel Bek (CHARLOTTA) Zpěvák roku: Jimy Cox (COX&VOX) Zpěvačka roku: Sabina Ludányiová Kytara roku: Jan Lichtenberg (THE MYNE) Image roku: BLACK MERCURY Osobnost roku: Jamajka Koblicová

Všem kapelám, partnerům, porotcům a přátelům Skutečné Ligy mnohokrát děkujeme za fantastický 12. Ročník soutěže a budeme se na vás opět těšit v příštím roce.