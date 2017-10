Slovenští WITHIN SILENCE a jejich power

Slovenská power metalová sestava WITHIN SILENCE za krátkou dobu, konkrétně 27. října, vydá svou druhou desku „Return From The Shadows“. Na albu nechal svůj otisk Roland Grapow a Slováci míří s druhou deskou vysoko. Slyšte „Children of Light“.

„Return From The Shadows“ je následovníkem debutního kousku „Gallery of Life“ a kapela na něm má znít vyspěleji a soustředěněji. Silné melodie a epická aranžmá jsou poznávacími znaky WITHIN SILENCE. Zatímco za mixáž a mastering je odpovědný Roland Grapow, přebal desky vytvořil Jan Yrlund (DELAIN, APOCALYPTICA, KORPIKLAANI).