SOLFERNUS servírují album „Neoantichrist“

Brněnský Hellgang SOLFERNUS vyvrhne na trh během podzimu album pojmenované výstižně „Neoantichrist“. Novinka obsahuje deset songů, a kromě již uvedeného klipu je nyní online také lyric video ke skladbě „Pray for Chaos!“. Nahrávalo se v tulešickém studiu Ch-Records. Vydání CD mají v plánu undergroundové společnosti Satanath Records společně s Azermedoth Records. Obal vytvořil talentovaný malíř Thomas Bruno a pořadí skladeb bude následující:

Seznam skladeb: 01. Ignis ~ Dominion 02. Glorifired 03. Mistresserpent 04. Pray for Chaos! 05. That One Night 06. Between Two Deaths 07. Once Upon A Time In The East 08. My Aurorae 09. Neoantichrist 10. Stone In A River