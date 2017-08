SONS OF APOLLO: Hvězdní synové boha hudby

Americké super skupiny jsou kategorií sama o sobě. Dalším zamícháním hudebních virtuózů vzniká projekt SONS OF APOLLO z členů DREAM THEATER, MR. BIG, GUNS N‘ ROSES a JOURNEY.

Posledních pár měsíců kolovaly éterem zprávy o novém tajném projektu zahrnující bývalé členy DREAM THEATER, Mika Portnoye a Dereke Sheriniana. Nyní nastal čas odhalit všechny nové členy SONS OF APOLLO.

K Portnoyovi a Sherinianovi se připojil starý známý Ron „Bumblefoot“ Thal, dále nestor baskytary Billy Sheehan a Jeff Scott Soto jakožto hlas Synů Apollóna. Jejich debutní album „Psychotic Symphony“ vyjde 20. října.

Za produkcí stojí ústřední dvojice klávesák-bubeník, rovněž známí jako „The Del Fuvio Brothers“, kteroužto přezdívku si vysloužili před dvaceti lety během společné éry v DREAM THEATER.

Zajímavá situace nastala, když už hoši byli dohodnutí, že super skupinu utvoří, ale jaký si zvolí název? „Mám ve svém telefonu seznam asi sto jmen pro kapely, na který odkazuji vždycky, když mám novou kapelu každý rok,“ směje se Mike Portnoy. „Tak jsem se do něj podíval a Apollo tam seděl mezi jinými. Mně s Derekovi se tohle slovo líbilo, tak jsme si začali hrát s různými variacemi, třeba Apollo Creed, ta postava z filmů Rocky. Ale po dlouhých diskusích navrhnul Derek SONS OF APOLLO, a to se ujalo. Apollón je bůh muziky, takže to docela sedí,“ říká dále Portnoy.

SONS OF APOLLO by se měli příští rok vydat na cesty na své první světové turné. „Tohle je skutečná kapela,“ tvrdí Portnoy. „Pro mě a Billyho to bude pokračování toho, kde jsme zůstali s THE WINERY DOGS. Další logický krok. Ale tím neříkám, že se THE WINERY DOGS rozpadli, máme jen pauzu,“ uzavírá.