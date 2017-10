SONS OF APOLLO: Potěcha pro zkušené ucho

Superskupina veteránů tvrdé muziky SONS OF APOLLO konečně vydala svou prvotinu „Psychotic Symphony“. Aby den vydání řádně oslavila, zveřejnila čerstvý klip k „Lost In Oblivion“.

„Nemůžu uvěřit, že je to tady. Debutní deska SONS OF APOLLO je konečně venku. Na tomhle albu najde každá trochu o něčeho, co má rád. Klasický rock, metal, prog…je tam všechno. Je to hudební hostina pro uši! Abychom všechny navnadili, připravili jsme klip k písni ‚Lost In Oblivion‘,“ říká Mike Portnoy. Sestava SONS OF APOLLO: Jeff Scott Soto – zpěv Ron „Bumblefoot“ Thal – kytara Mike Portnoy – bicí Billy Sheehan – baskytara Derek Sherinian – klávesy

Aktuální Spark nabízí 4stránový rozhovor s Derekem, jakožto jedním z hlavních motorů kapely. První dvoustrana vypadá takto.