Soutěž na imaginární kytaru na Rock for People

Společenská a politická témata v muzice i mimo ni, zkušenosti a rady předních evropských hráčů na poli hudebního businessu, humorné i děsivé, ale vždy pravdivé, historky ze zákulisí života známých promotérů, fenomén Youtube, workshopy, diskuze ale také třeba soutěž o nejlepšího hráče na imaginární kytaru – novinka letošního ročníku festivalu Rock for People – Nouvelle Prague Hangar – potěší všechny, kteří se o hudbu zajímají i ty, kteří se jí nějakým způsobem věnují.

„Naše pozvání přijali zástupci světových agentur, které se starají o takové hvězdy, jako jsou třeba Muse nebo Billy Talent. Agenti, manažeři, promotéři i PR specialisté. Podělí se o své zkušenosti s tím, co obnáší cesta k hvězdné slávě, jak se rozhodují ti, kteří na ní talentovaným muzikantům pomáhají, o pravidlech leckdy tvrdého byznysu i o chybách kterých se může dopustit i velký agent nebo pořadatel,“ líčí Márton Náray, ředitel Nouvelle Prague, který letošní program vytvářel.

To se týká například programu s vpravdě cimrmanovským názvem: My failed events, který připravil Nouvelle Prague ve spolupráci s FuckUp Prague. O chybách pádech a zmrtvýchvstání v showbyznysu bude vyprávět Serge Grimaux, současný šéf firmy Intellitix a zároveň muž, který si v této branži prožil hvězdné úspěchy i strmé pády (připomeňme jím pořádané koncerty Rolling Stones, Pink Floyd nebo AC/DC v devadesátých letech). Díky jeho nadhledu, sebereflexi a smyslu pro humor ručí pořadatelé za to, že vás bude při jeho vyprávění v jednu chvíli mrazit, abyste se vzápětí hurónsky rozesmáli.

Nouvelle Prague Hangar doplní bohatý hudební i nehudební program festivalu Rock for People, který proběhne v Hradci Králové od 4. do 6. července, pro ty nedočkavé bude už 3. července otevřené dvě stage na Večírku pro nedočkavé.

Go Green or Die Slowly Zelenou část hudební kuchyně obhospodaří diskuse se zástupci Green Music Initiative Jacobem Bilabelem a Marthou Bissmann s nekompromisním názvem Go Green or Die Slowly.

Ways to become a star Zajímavý projekt představí jeho autor Přemysl Štěpánek ze společnosti PR Stage. Way to become a star 1 představí vítěze i aktéry akce Czech Fresh. Mark Benett z renomované agentury United Talent Agency (která se stará o desítky umělců, včetně Pink Floyd, Bring Me the Horizon, Placebo, nebo Gojiry) totiž na Rock for People vybere den předtím ze čtyř českých finalistů projektu, kterými jsou Thom Artway, Klara & The Pop, Euphonix a Lake Malawi, toho, se kterým bude pak rok systematicky pracovat s cílem etablovat jej na mezinárodní scéně – s nimi si budou povídat, co je bude dále čekat.

Ways to become a star 2 přinese diskuzi na téma popularity masivních rozměrů díky YouTube, zasvěcenými diskutéry bude Vika Goes Wild a další. Úspěšná youtuberka uzavře téma svým koncertním setem

Listening - beer session Během Listening - beer session zjistí zájemci, jak promotéři, agenti a vydavatelé hodnotí demo nahrávky, videa a jiná materiály začínajících kapel. Prozradí to Shaun Faulkner z X Ray Touring (mezi jejichž klienty patří například Nick Cave, PJ Harvey, Gorillaz a desítky dalších), Simone Manchisi z italské agentury Bassculture Booking (mezi jejichž klienty patří například Asian Dub Foundation, The Skatalites, De La Soul), Nanouk De Meijere z mnichovských Avocado Booking, specializujících se na kvalitní metal, harcore a punk..

Podvečerní závěr posledního dne Nouvelle Prague Hangaru bude patřit hudbě ve vazbě na politická témata. Mluvit se bude i o budoucí volbě prezidenta a hledání nové hlavy státu se systémem Prezident 21. Za programem stojí mimo jiné Take a Stand, iniciativa Evropské asociace festivalů.

Za pozornost stojí také workshop Ondřeje Andery z WWW Neurobeat, který nám ukáže nekonečné možnosti elektroniky v muzice.

A protože sranda musí být, je připravená soutěž Air Guitar contest o nejlepší hráče nebo hráčku na imaginární kytaru.