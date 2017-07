SPIRITS OF FIRE: když se potká JUDAS PRIEST se SAVATAGE

V rockovém světě se neustále tvoří all stars bandy a SPIRITS OF FIRE spadá do této kategorie na sto procent. Jeden pohled na soupisku a není o čem diskutovat. Ripper Owens, Chris Caffery, Steve Di Giorgio a Mark Zonder. Toto se vyplatí sledovat.

Po intenzivních mozkových bouřích, které se vedly pod hlavičkou neapolských Frontiers Music Srl se dala dohromady následující sestava SPIRITS OF FIRE.

Tim „Ripper“ Owens (ex-JUDAS PRIEST, ex-ICED EARTH) - zpěv Chris Caffery (SAVATAGE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) - kytara Steve Di Giorgio (TESTAMENT, DEATH…) - baskytara Mark Zonder (ex-FATES WARNING, WARLORD) - bicí

Za produkcí stojí známý producent z Los Angeles, Roy Z Ramirez (Bruce Dickinson, HALFORD, TRIBE OF GYPSIES).

Kapela má k dispozici zatím jen FB stránky: https://www.facebook.com/SpiritsOfFireBand/