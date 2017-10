Steven Adler by si chtěl ještě někdy znovu zahrát s GUNS N' ROSES

Bývalý bubeník GUNS N' ROSES Steven Adler v nedávném rozhovoru přiznal, že by si ještě někdy v budoucnu moc rád s kapelou zahrál, podobně jako loni na americké části turné „Not In This Lifetime“.

Steven Adler si loni zahrál s GUNS N' ROSES poprvé po 26 letech. Třikrát se s nimi objevil na pódiu loni v létě během americké části turné „Not In This Lifetime“. V listopadu 2016 si s nimi zahrál ještě v argentinském Buenos Aires. Předtím si s GN'R zahrál ještě na uvedení do rockové síně slávy v roce 2012. Letos v únoru si Adler postěžoval, že původně chtěl hrát během celého turné všechen materiál z „Apetite For Destruction“, ale nakonec dostal mnohem méně prostoru, protože si během příprav turné poranil během zkoušení záda. A tak na pár koncertech dostal jen šanci s písněmi „Out Ta Get Me“ a „My Michelle“.

Když se Adlera nedávno během podcastu Talk Toomey zeptali , jestli by si ještě toužil s GN'R zahrát, odpověděl: „Moc bych si to přál. Miluju ty lidi a bylo skvělé si s nimi loni zahrát. Pokud mě ještě někdy chtěli znovu na pódiu, rozhodně bych do toho šel. Sice s nimi aktuálně nehraju, ale jsem moc hrdý, že jsem byl součástí GUNS N' ROSES."

V úterý se Steven Adler účastnil „Ultimate Jam Night“ v Hollywoodu, kde zahrál několik skladeb od GN'R, svůj set začal skladbou „Welcome To The Jugnle“. Doplnili jej zpěvák Patrick Stone, baskytarista Johnny Martin a kytaristé Jacob Bunton a Colin Reid

