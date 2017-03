STONE SOUR unesli věrného fanouška a pustili mu nové album „Hydrograd“

Americká parta STONE SOUR v čele s Corey Taylorem vydá nové album „Hydrograd“ letos v červnu u Roadrunner Records. Fanoušek Bert, jehož skupina unesla z kavárny, měl privilegium slyšet část desky již nyní.

Původně měl věrný „superfanoušek“ Bert dostat od STONE SOUR jen podepsané fanouškovské předměty. Místo toho si pro něj skupina dojela do vyhlášené kavárny a pekárny Porto´s v Burbanku, kde tento šťastlivec pracuje. Pak už stačilo, aby s nimi nasedl v pracovní uniformě do auta a Corey Taylor je všechny odvezl do studia Sphere v severním Hollywoodu, kde skupina maká na nové desce.

Tam se seznámil i s producentem Jayem Rustonem a mohl si poslechnout prvních šest skladeb z nového alba „Hydrograd“. Pokud si ovšem myslíte, že se ve videu dočkáte ochutnávky z desky i vy, tak vás zklame Corey, když prohlásí, že tohle privilegium má jen Bert. No a co na to ten Bert vlastně říká? Po uctivém zatleskání prohlásí: „Wow, díky chlapy! Tohle jsou STONE SOUR!“ Když to říká Bert, tak už ať se STONE SOUR koukají vytasit s nějakým singlem pro všechny.

Včera navíc KORN oznámili letní severoamerické turné , kde jim budou dělat hlavní předskokany právě STONE SOUR. Dále tuhle dvojici doplní SKILLET, BABY METAL, YELAWOLF, ISLANDER a DED.