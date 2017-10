Superkapela LEGEND OF THE SEAGULLMEN se členy TOOL a MASTODON láká na nové album

V roce 2015 založili bubeník Danny Carey z TOOL a kytarista Brent Hinds z MASTODON novou superkapelu LEGEND OF THE SEAGULLMEN. Po dvouletém spánku nyní ohlásili silvestrovský koncert s PRIMUS a na sociálních sítích začínají lákat na debutové album.

Superkapelu LEGEND OF THE SEAGULLMEN utvořili v roce 2015 bubeník Danny Carey z TOOL, kytarista Brent Hinds z MASTODON a kytarista Dimitri Coats z OFF!. Před dvěma lety supergrupa vydala dvě písně „Ship Wreck“ a „The Deep-Sea Diver“. Pak o ní ale nebylo slyšet až doteď.

Čerstvě totiž LEGEND OF THE SEAGULLMEN ohlásili , že vystoupí před PRIMUS na silvestrovském koncertu, který se koná 31. prosince v oaklandském Fox Theater. Na Instagramu se navíc objevila fotka, kde Danny Carey přebírá testovací vinyl nového debutového alba LEGEND OF THE SEAGULLMEN, na jehož tvorbě se podle daného příspěvku měl podílet také kytarista Troy Van Leeuwen z QUEENS OF THE STONE AGE. Vypadá to, že se snad v dohledné době máme na co těšit.