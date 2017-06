Švédsko vs. USA? IN FLAMES přijedou s FIVE FINGER DEATH PUNCH

Matadoři evropské metalové školy IN FLAMES přiberou na evropské podzimní a zimní turné americké buřiče FIVE FINGER DEATH PUNCH. Obě komerčně úspěšné kapely zavítají do naší vlasti 26. 11., a to do Fora Karlín v Praze.

„Momentálně hrajeme na evropských festivalech a moc si to užíváme. Když zástupy lidí s námi zpívají slovo od slova naše písně, cítíme že se Evropa stává pro FFDP druhým domovem. Už se těšíme, až se vrátíme na podzim, zejména s IN FLAMES, které mám děsně rád. Chystáme něco speciálního…“ láká na turné kytarista FFDP Zoltán Báthory.

Jestliže byste chtěli si doplnit znalosti o poslední desce „Battles“, sáhněte po listopadovém Sparku do našeho archivu. Dvojici doplní američtí mladíci OF MICE AND MEN.