AVATARIUM konečně posílají k vašim uším novou potravu v podobě písně „Into The Fire/Into The Storm“ z očekávané novinky „Hurricanes And Halos“. Osm songů ukovaných Leifem Edlingem, Marcusem Jidellem a zpěvačkou Jennie-Ann Smith vyjde koncem května.

Lyric video k „Into The Fire/Into The Strom“ má být dle slov kapely temnou reflexí současné situace světa. Protesty, armáda, hořící noviny, prostě no fun.