Švédští inovátoři PAIN OF SALVATION zveřejňují nový klip

Rock/metaloví progresivisté PAIN OF SALVATION již brzo, 13. ledna, vydají novou desku „In the Passing Light of Day“ a k ní uvádějí klip k písni „Reasons“.

„Je to velice těžká a komplexní píseň, ale nějakým způsobem se uchycuje lidem v hlavách, že si ji broukají ještě hodiny poté, co ji slyšeli. Nechal jsem jedno z prvních dem přes víkend v autě a příští týden si ji už broukali i moje děti, zatímco si něco smažili na telefonu,“ popisuje novou věc zpěvák a kytarista Daniel Gildenlöw. „Video je však lehce odlišné, protože jsem v něm plně oblečený a s nikým se nemiluji, nebo nedržím zmrzačené části těla. Zvláštní, co? A všichni ti, kteří si myslí, že je to měkké, tak se pletou. Většina kapely po třech natáčeních už krvácela. No a lyricky je to song o lásce.“

PAIN OF SALVATION se zastaví 1. dubna v pražském klubu Rock Café. Na turné je doprovodí PORT NOIR.