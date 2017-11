TAX THE HEAT: Britská kytarová škola

Velká Británie je nevysychající hudební studna, která určila podobu rockového žánru. V této tradici chrlí tamní scéna další a další kvalitní kapely. TAX THE HEAT kombinují bluesový rock spolu s moderní kytarovou alternativou. Zkuste první vydaný singl „Money In The Bank“.

„Jsme nadšení, že můžeme odhalit první singl z našeho nového alba ‚Money In The Bank‘, který kombinuje klíčové prvky naší práce: silné riffy, silné refrény a špinavé kytary. Věříme, že album by mělo být vnímáno jako momentální stav kapely či umělce, kterou album zachycuje v daný moment,“ říká vokalista a kytarista Alex Veale.