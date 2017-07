Temná náboženská pohádka od INTEGRITY

Belgicko-americká HC/metalová sestava INTEGRITY se chystá na vydání svého nového alba „Howling, for the Nightmare Shall Consume“ a z něj nabízí velmi povedený klip. Ačkoli jsme u INTEGRITY zvyklí spíše na sypačcské kusy, pro klipové zpracování zvolili pomalejší věc.

„‚7 Reece Maws‘ je jedna z nejunikátnějších a nejprotichůdnějších písní na našem novém albu, ‚Howling, for the Nightmare Shall Consume‘. Režisér Jimmy Hubbard do něj vložil olbřímí množství času, svého talentu a dost možná i svou smrtelnou duši. Od začátku jsem věděl, že Jimmy má brilantní estetiku, která dá ‚7 Reece Maws‘ další dimenzi,“ říká frontman Dwid Hellion.

„Tento klip se odehrává 400 let před naším prvním klipem z této desky ‚Hymn for the Children of the Black Flame‘, rovněž režírovaným Jimmym. Vypráví příběh svatého muže, který otočí písmo svaté v naději, že vykouří boha z jeho úkrytu. Celý příběh kulminuje ve zvrácené náboženské orgie, které odhalují lidskou podstatu takovou, jaká je. Jimmy se povedlo zachytit spirituální čistotu uvnitř její zvrácenosti: biblický horor pro masy.“

Jak dopadla „Howling, for the Nightmare Shall Consume“ v hodnocení se dozvíte v aktuálním čísle. Rozhovor s INTEGRITY samozřejmě chystáme do některého z příštích čísel.