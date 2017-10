THE BLACK DAHLIA MURDER vydají „Miasma“ a „Nocturnal“ na vinylu, v únoru jsou tady

Američtí deathaři THE BLACK DAHLIA MURDER brázdí již 16 let vody světového mrtvého kovu a před pár týdny vydali svou osmou desku „Nightbringers“. Propagovat ji přijedou 21. února do Prahy a o den později do Bratislavy s CANNIBAL CORPSE.

Mezitím však vydávají ještě re-edice své druhé a třetí fošny. Pro druhý zásek „Miasma“ je to premiéra na vinylovém nosiči, a to vyjde hned ve čtyřech různě barevných verzích. „Nocturnal“ slaví deset let od svého vydání a vinyly budou rovněž ve čtyřech verzích.

Trevor Strnad and Co. přijedou 21. 2. do Paláce Akropolis a o den později do Bratislavy do klubu Majestic.