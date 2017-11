THE DEAD DAISIES ví, jak si ženy umí prosadit svou

Americká superskupina THE DEAD DAISIES čerstvě vydala nový animovaný klip o tom, jak si žena otočí rockera kolem prstu a za pomoci svých ženských zbraní si vždy dosáhne svého. Užijte si „She Always Gets Her Way (All The Same)“.

Komiksový styl anime se kapele i managementu zamlouval již delší dobu a nyní nastal pravý čas tento formát vyzkoušet. Je to pozitivní, zábavná, lehká rocková story, která má být protiváhou všech temných věcí, které se dějí na světě.

„Ve světle některých psychotických a šílených žen, které jsem dokázal poznat a zaplést se s nimi, napsat text k této skladbě bylo velmi jednoduché,“ říká John Corabi. „Tak nějak jsem si uvědomil, že jsem typ člověka, co by mohl jít do nudistické kolonie v kabátu a lyžařských brýlích a stejně bych byl jediný, koho poštípou komáři. To je můj život s ženami, teda byl v minulosti, doufám!“

THE DEAD DAISIES jsou momentálně v New Yorku a skládají nové písně pro rok 2018.